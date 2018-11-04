Джазовый музыкант Рой Харгроув внезапно умер в США

Нью-Йорк, США, , 05:52 — REGNUM Американский джазовый музыкант, обладатель двух премий «Грэмми» Рой Харгроув скончался в США в возрасте 49 лет. Об этом сообщает журнал Variety.

Скоропостижная смерть трубача наступила 2 ноября в Нью-Йорке. По данным издания, Харгроув умер от сердечного приступа. Отмечается, что вечером 3 ноября артист должен был выступать в штате Нью-Джерси.

Рой Харгроув родился 16 октября 1969 года в городе Уэйко штата Техас. В 1990 году вышел его первый сольный альбом Diamond in the Rough.

В 1998 и 2002 годах Харгроуву присуждали премию «Грэмми». Музыкант руководил группой The RH Factor, в творчестве которой сочетались элементы джаза, фанка, хип-хопа, соула и религиозной музыки.

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