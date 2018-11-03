Около тысячи саженцев реликтового самшита высажены в горах Адыгеи

Майкоп, , 22:48 — REGNUM Четвёртая акция «Посади самшит» состоялась сегодня, 3 ноября, в Цицинском участковом лесничестве в горах Адыгеи. Об этом сообщил новостной портал «Вестник Кавказа».

В проекте приняли участие экологи Центра сохранения и защиты природы Северного Кавказа, волонтёры и представители органов власти республики Адыгея.

На специально отведённом участке, площадью в 0,5 га было высажено около тысячи саженцев самшита колхидского. После высадки реликтового растения был проведён мастер-класс по обработке самшита препаратом, который защитит молодые саженцы от самшитовой огнёвки.

Напомним, что в конце октября на территории Цицинского участкового лесничества было высажено 300 саженцев ореха грецкого и 900 саженцев каштана съедобного. Акции по высадке и сохранению исчезающих видов растений планируется проводить в Адыгее регулярно.

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