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Ушел из жизни народный артист РФ Олег Лавров

Общество

5 ноября в драмтеатре состоится прощание с артистом

Ушел из жизни народный артист РФ Олег Лавров
Иллюстрация: Teatr-kimry.ru
Олег Лавров

Москва, 3 ноября 2018, 21:09 — REGNUM  Народный артист Российской Федерации Олег Лавров, возглавлявший Кимрский театр драмы и комедии в течение многих лет, скончался 3 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кимрского театра драмы и комедии в соцсети «ВКонтакте».

"Ушел из жизни народный артист РФ Лавров Олег Алексеевич, — говорится в сообщении. — … Искренне скорбим и приносим соболезнования родным и близким».

Отмечается, что 5 ноября в драмтеатре состоится прощание с артистом. Похоронят его на в городе Кимры Тверской области.

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