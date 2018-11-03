Депутаты Северо-Запада обеспокоены утратой памятников деревянного зодчества

Сыктывкар, , 20:45 — REGNUM Парламентская Ассоциация Северо-Запада России (ПАСЗР) по итогам 55-й конференции, которая состоялась в Сыктывкаре (Коми), приняли обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой ускорить принятие Концепции сохранения памятников деревянного зодчества и включения их в культурный оборот. Депутаты отмечают, что процесс утраты памятников деревянного зодчества России приобрел системный характер: каждые 20 лет в стране исчезает более 400 памятников.

«Только за последние месяцы на территории России от огня пострадало семь деревянных объектов культурного наследия. В июле этого года в Псковской области сгорел памятник XIX века — усадьба Васильчиковых-Строгановых в Волышово. В августе пожаром уничтожен шедевр деревянного зодчества — Успенская церковь в Кондопоге Республики Карелия, построенная в 1774 году», — сообщила депутат Законодательного собрания Республики Карелия Анна Лопаткина.

По данным Министерства культуры, в группу риска входит 5194 памятника деревянного зодчества, это около 58% от их общего числа.

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По мнению парламентариев Северо-Запада России, принятие Концепции сохранения памятников деревянного зодчества минимизирует угрозу их утраты. С учётом того, что наибольшее количество памятников деревянного зодчества России сосредоточено в Северо-Западном федеральном округе, парламентарии предложили сделать его пилотной площадкой для реализации этой концепции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Успенская церковь, практически полностью уничтоженная огнём в результате поджога (сохранилось всего около 10% сруба), может быть восстановлена не менее чем за 100 млн рублей. Ещё не менее 10 млн рублей, по данным министерства культуры, потребуется для разработки проектно-сметной документации, после чего будет названа точная сумма, требующаяся на восстановление церкви.

Что касается пострадавшей в результате пожара псковской усадьбы Строгановых в Волышово, регион рассчитывал в этом вопросе на помощь бывшего полпреда в СЗФО Александра Беглова, назначенного с 3 октября 2018 года исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

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