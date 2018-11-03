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Ту-142 МК пролетел вблизи корабля ВМС США в Норвежском море

Общество

Инцидент произошел во время учений Североатлантического альянса «Единый трезубец 2018» (Trident Juncture — 2018) у берегов Норвегии

Ту-142 МК пролетел вблизи корабля ВМС США в Норвежском море
Ту-142

Осло, 3 ноября 2018, 19:50 — REGNUM  Дальний противолодочный самолет Ту-142МК, принадлежащий Военно-морскому флоту (ВМФ) Российской Федерации, пролетел вблизи флагмана шестого оперативного флота Военно-морских сил (ВМС) США «Маунт Уитни». Об этом в соцсети Twitter сообщил корреспондент французского агентства AFP в Норвегии.

«Ту-142МК над флагманом НАТО», — написал журналист, опубликовав соответствующие фотографии.

Инцидент произошел во время учений Североатлантического альянса «Единый трезубец 2018» (Trident Juncture — 2018) у берегов Норвегии.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 30 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что крупнейшие за последние 16 лет учения НАТО «Единый трезубец — 2018» направлены против РФ.

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Военные учения
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