Автошколы Калуги стали участниками проекта «Автотрезвость»

Калуга, , 17:54 — REGNUM За девять месяцев 2018 года на дорогах Калуги было зарегистрировано 25 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях погибли три человека и 29 были ранены. В 2017 году погибших было восемь, раненых — 37. Об этом заявил на заседании круглого стола, посвященном проекту «Автотрезвость» заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по Калуге Руслан Макеров, сообщили 3 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужской городской управе.

По мнению работника ГИБДД, с начала 2018 года в Калуге было выявлено более тысячи водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. В 2017 году их было значительно меньше. Почти в два раза выросло количество водителей, севших за руль под воздействием наркотиков.

Между тем, семь автошкол Калуги стали участниками проекта «Автотрезвость», запущенного в России в 2013 году. Калужские автошколы получили учебные пособия и специальные очки, имитирующие состояние алкогольного опьянения. С их помощью курсантам автошкол демонстрируют, как воспринимает окружающий мир человек, употребивший спиртное. В ближайшее время автошколы-участницы проекта получат и шлемы виртуальной реальности для смартфонов, позволяющие моделировать разные степени опьянения у водителя.

«Мечта и задача проекта «Автотрезвость» — превратить его из проекта в процесс. Заниматься нетрезвым вождением одноразово, проведя красивую акцию, развесив плакаты и сказав: «Это опасно — ты убьешь себя и убьешь других!», — мало. Поскольку акция заканчивается — и все возвращается на круги своя», — сказала, обращаясь к участникам заседания круглого стола в Калуге, руководитель проекта Маргарита Плотникова.

Кстати, авторы проекта не теряют надежду распространить «Автотрезвость» не только на автошколы, но и на общеобразовательные средние школы.

Напомним, инициатором проекта «Автотрезвость» стал Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). Сейчас в нем участвуют уже 16 регионов России. Финансируется проект производителями алкоголя, таким образом, они проявляют свою социальную ответственность.

Читайте также: В Великом Новгороде вынесен приговор за «пьяный» наезд на подростков

А также: За гибель приятеля в пьяном ДТП житель Башкирии заплатит 800 тыс. рублей