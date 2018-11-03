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В РПЦ отреагировали на соглашение Порошенко и Варфоломея

Общество

3 ноября глава Украины Петр Порошенко написал на своей странице в соцсети Twitter, что он и константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение в Стамбуле

В РПЦ отреагировали на соглашение Порошенко и Варфоломея
Иллюстрация: President.gov.ua
Петр Порошенко и Патриарх Варфоломей

Москва, 3 ноября 2018, 17:17 — REGNUM  Соглашение о сотрудничестве, подписанное 3 ноября текущего года президентом Украины Петром Порошенко и патриархом Константинопольским Варфоломеем в Стамбуле, не означает создания на Украине автокефальной церкви. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Соглашение …(между Порошенко и Варфоломеем) не означает создания украинской церкви», — отметил Легойда.

Напомним, 3 ноября украинский лидер Петр Порошенко написал на своей странице в соцсети Twitter, что в Стамбуле было подписано соглашение. По его словам, документ, одобренный президентом Украины и константинопольским патриархом Варфоломеем, завершает процесс предоставления томоса об автокефалии «по всем канона православной церкви».

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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