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В отношении школьника из Москвы, у которого нашли бомбу, возбудили дело

Общество

Следствие намерено ходатайствовать об аресте 14-летнего школьника

В отношении школьника из Москвы, у которого нашли бомбу, возбудили дело
Иллюстрация: 63.мвд.рф
Уголовное дело

Москва, 3 ноября 2018, 14:24 — REGNUM  Против московского школьника, у которого дома обнаружили взрывчатку, было возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, накануне столичные правоохранители задержали 14-летнего школьника. При обыске у него дома на улице Свободы было изъято самодельное взрывное устройство.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело сразу по двумя статьям — о незаконном приобретении, сбыте, хранении или перевозке взрывчатых веществ (часть 3 статьи 222.1) и о незаконном изготовлении взрывных устройств (часть 2 статьи 223.1). В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте подростка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранители выявили задержанного, изучая связи 17-летнего подрывника из Архангельской области, который устроил взрыв в здании УФСБ по Архангельской области. Оказалось, что с подрывником из Архангельска общался 14-летний столичный школьник, которого и задержали.

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Теракт в здании ФСБ в Архангельске
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