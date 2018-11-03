Представители ЛГБТ-сообщества устроили демонстрацию в Тель-Авиве

Тель-Авив, Израиль, , 16:09 — REGNUM Активисты израильского общественного движения «Розовые пантеры», представляющие интересы ЛГБТ-сообщества, провели акцию протеста в центре Тель-Авива. Участники акции блокировали автомобильное движение на перекрестке возле башен Азриели, расположенных недалеко от правительственного комплекса. Об этом сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom.

Участники акции протеста выразили свое недовольство отказом правительства Израиля рассматривать закон о суррогатном материнстве для ЛГБТ-пар. Кроме того, демонстранты выступили против заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что данный закон невозможно принять в связи с отсутствием в коалиции большинства, поддерживающего рассмотрение подобных законопроектов.

Ранее в тот же день с критикой Нетяньяху выступила лидер израильской оппозиции Ципи Ливни, обвинив действующего премьера страны во лжи и дискриминации ЛГБТ-сообщества.