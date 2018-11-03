Ультраортодоксальная община Израиля вышла на демонстрацию против призыва

Иерусалим, , 12:53 — REGNUM 1 ноября около тысячи представителей ультрарелигиозного движения «Иерусалимское крыло» вышли на демонстрацию в израильском городе Бней-Брак. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, участники акции протеста выступили против призыва ультраортодоксальных евреев в Армию Обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Поводом для демонстрации стало задержание ультраортодоксального юноши, уклоняющегося от службы в армии. В ответ, ультрарелигиозная община вышла на улицы Бней-Брака с лозунгом «Умрем, но в армию не пойдем!». Кроме того, демонстранты оскорбляли сотрудников полиции, контролировавших ход акции протеста. Представители религиозного движения называли полицейских «нацистами» и «кровавыми сионистами». Позже протестующие начали бросать камни в стражей порядка.

По сообщениям полиции, в ходе протеста по подозрению в нарушении общественного порядка было задержано 10 человек.