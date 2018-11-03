Суббота, 3 Ноября 2018 года
11:15:37 МСК

ДТП в Краснодарском крае: столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Общество

В ДТП пострадали машинист и 15 пассажиров поезда, среди которых 3 детей

ДТП в Краснодарском крае: столкнулись пассажирский поезд и грузовик
glompie
Железнодорожный переезд

Адлер, Краснодарский край, 3 ноября 2018, 09:34 — REGNUM  ДТП с участием пассажирского поезда №301 сообщением Минск — Адлер и грузовым автомобилем произошло 3 ноября в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

ДТП произошло утром 3 ноября на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Грузовой автомобиль выехал на железнодорожное полотно на запрещающий сигнал.

В ДТП пострадали машинист и 15 пассажиров поезда, среди которых 3 детей.

В СКЖД сообщают, что ожидается задержка пассажирских поездов №103 Адлер — Москва и №335 Екатеринбург — Новороссийск.

Как сообщало ИА REGNUM, 25, 26 и 27 октября были отменены рейсы 36 поездов из-за наводнения в Краснодарском крае, приведшего к смыву насыпи и затоплению железнодорожных путей на некоторых перегонах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить