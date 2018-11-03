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Роспотребнадзор: в Малайзии зафиксировано 85 случаев сальмонеллеза

Общество

Причиной заболевания стало блюдо национальной кухни «лакса» — одна из разновидностей куриной лапши

Роспотребнадзор: в Малайзии зафиксировано 85 случаев сальмонеллеза
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
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Москва, 3 ноября 2018, 08:34 — REGNUM  О распространении в Малайзии сальмонеллеза предупредил граждан России Роспотребнадзор. Соответствующее сообщение размещено 3 ноября на официальном сайте ведомства.

В своем сообщении Роспотребнадзор информирует граждан России о том, что согласно официальной информации малайзийского Минздрава от 11 октября, в пяти района штата Кедах зафиксировано 85 случаев заболевания сальмонеллезом, из которых два закончились летальным исходом и ещё 2 человек госпитализировано.

Кроме этого малайзийским ведомством установлено, что причиной заболевания стало блюдо национальной кухни «лакса» — одна из разновидностей куриной лапши, приготовленным на одном из местных предприятий общепита с несоблюдением температурного режима термической обработки.

Российское ведомство также просит граждан России учитывать данную информацию при планировании туристических поездок.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее американские ученые на конференции в Атланте рассказали о неожиданной опасности лапши быстрого приготовления для детей.

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