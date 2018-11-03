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В Москве ожидается дождливая и облачная погода

Общество

Температура воздуха составит от +6 до +8С в Москве и от +4 до +9С в Подмосковье

В Москве ожидается дождливая и облачная погода
Saneej Kallingal
Дождь за окном

Москва, 3 ноября 2018, 07:54 — REGNUM  Дождливая и облачная погода ожидается 3 ноября в Москве, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, в столице в субботу ожидается теплая облачная погода с небольшим дождем, местами умеренным. Температура воздуха составит от +6 до +8С в Москве и от +4 до +9С в Подмосковье, ветер юго-западный со скоростью 4 м/с, атмосферное давление 757 мм ртутного столба.

Отметим, как ранее сообщалось, осенью текущего года в столице России было установлено два температурных рекорда. Так, 18 октября столбики термометров в Москве поднялись до отметки в +18С, а 19 октября — до +17С.

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