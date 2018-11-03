В Китае арестована банда браконьеров, тысячами убивавшая диких птиц

Хэфэй, Китай, , 06:22 — REGNUM Пять подозреваемых были арестованы в провинции Аньхой на востоке Китая по обвинению в незаконной охоте на диких птиц, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

Бюро общественной безопасности лесничества уезда Хуанин города Аньцин сообщило, что были получены множественные сообщения о том, что некая группа лиц установила сети для ловли птиц в горах. Полицейское расследование показало, что в сетях находились сотни пойманных птиц.

Уже 30 октября были арестованы пятеро подозреваемых, у которых было обнаружено еще 5 тыс. мёртвых птиц в холодильниках, а также целый набор охотничьих инструментов. Злоумышленники уже успели продать по меньшей мере 5 тыс. птиц, если верить их бухгалтерской книге. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае был ослаблен запрет на торговлю рогами носорогов и костями тигров, который действовал в неизменном виде с 1993 года. При этом, отмечается, что порошки из костей тигра являются важным ингредиентом китайской традиционной медицины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае ослабили запрет на торговлю рогами носорогов и костями тигров