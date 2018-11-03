В Челябинске преданному псу Хатико поставили памятник

Челябинск, , 06:13 — REGNUM Скульптура челябинской знаменитости — псу Хатико, который два года ждал погибшего хозяина, появилась на Кировке в центре столицы Южного Урала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Работа скульптора Алла Давидович отлита из бронзы. Автором идеи является челябинка Елена Дрожжина. Создана скульптура на деньги горожан.

Напомним, Хатико — это символ преданности в Японии. Собака породы акита-ину с такой кличкой жила в двадцатых годах прошлого века в японской префектуре Акита и прославилась своей преданностью.

В Челябинске в 2013 году появился свой Хатико — пес, который два года ждал погибшего хозяина на остановке автобуса. Потом собака была сбита автомобилем, но жители города заметили ее и решили, что преданность пса нужно отлить в бронзе.