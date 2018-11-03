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В Челябинске преданному псу Хатико поставили памятник

Общество

Пес преданно ждал погибшего хозяина на остановке автобуса в течение двух лет

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В Челябинске преданному псу Хатико поставили памятник
Ирина Юрина © ИА REGNUM
Памятник преданной собаке. Челябинск

Челябинск, 3 ноября 2018, 06:13 — REGNUM  Скульптура челябинской знаменитости — псу Хатико, который два года ждал погибшего хозяина, появилась на Кировке в центре столицы Южного Урала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Работа скульптора Алла Давидович отлита из бронзы. Автором идеи является челябинка Елена Дрожжина. Создана скульптура на деньги горожан.

Напомним, Хатико — это символ преданности в Японии. Собака породы акита-ину с такой кличкой жила в двадцатых годах прошлого века в японской префектуре Акита и прославилась своей преданностью.

В Челябинске в 2013 году появился свой Хатико — пес, который два года ждал погибшего хозяина на остановке автобуса. Потом собака была сбита автомобилем, но жители города заметили ее и решили, что преданность пса нужно отлить в бронзе.

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Памятник «Челябинскому Хатико»
Ирина Юрина © ИА REGNUM
Памятник «Челябинскому Хатико»
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Монументальная скульптура
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