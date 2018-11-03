Мужчина, угрожавшией Терезе Мей, был приговорен к 1,5 годам тюрьмы

Лондон, , 04:54 — REGNUM Британский суд приговорил к 18 месяцам тюремного заключения мужчину, отправившего в адрес премьер-министра Великобритании Терезы Мэй письмо, в котором говорилось, что оно содержит споры сибирской язвы, сообщает Independent.

Сообщается, что 60-летний Винсент Поттер ранее привлекался к уголовной ответственности за изготовление взрывчатки. Кроме того, у Поттера диагностирована шизофрения.

Напомним, в августе 2017 года Поттер отправил письмо британскому премьер-министру Терезе Мэй, которое сотрудники почты сочли подозрительным и изъяли. В конверте был обнаружен неизвестный порошок. В письме утверждалось, что это споры сибирской язвы, однако экспертиза опровергла эти сведения.