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Мужчина, угрожавшией Терезе Мей, был приговорен к 1,5 годам тюрьмы

Общество

Он болен шизофренией

Мужчина, угрожавшией Терезе Мей, был приговорен к 1,5 годам тюрьмы
Иллюстрация: Pxhere.com
Тюрьма

Лондон, 3 ноября 2018, 04:54 — REGNUM  Британский суд приговорил к 18 месяцам тюремного заключения мужчину, отправившего в адрес премьер-министра Великобритании Терезы Мэй письмо, в котором говорилось, что оно содержит споры сибирской язвы, сообщает Independent.

Сообщается, что 60-летний Винсент Поттер ранее привлекался к уголовной ответственности за изготовление взрывчатки. Кроме того, у Поттера диагностирована шизофрения.

Напомним, в августе 2017 года Поттер отправил письмо британскому премьер-министру Терезе Мэй, которое сотрудники почты сочли подозрительным и изъяли. В конверте был обнаружен неизвестный порошок. В письме утверждалось, что это споры сибирской язвы, однако экспертиза опровергла эти сведения.

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