На 65-м году жизни скончался народный артист России Владимир Тютюнник

Владивосток, , 01:07 — REGNUM Народный артист России, актер Драматического театра Восточного военного округа (ВВО) Владимир Тютюнник скончался на 65-м году жизни от сердечного приступа, сообщил директор театра Николай Столбоушкин.

По его словам, незадолго до этого Тютюнник попал в больницу с «неопасной травмой» позвоночника и ноги. Однако в какой-то момент у актера случился сердечный приступ, и врачи не смогли спасти его жизнь. Тютюнник проработал в театре ВВО более 40 лет. Он уже в возрасте 26 лет стал заслуженным артистом.

Сообщается, что церемония прощания с Тютюнником пройдет в театре ВВО 4 ноября в 12:00 (время местное). Попрощаться с актером приедут его многочисленные коллеги, в том числе и из Владивостока.