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Скончался прототип героя компьютерной игры Super Mario

Общество

Он хотел, чтобы его запомнили как успешного предпринимателя

Вашингтон, 3 ноября 2018, 00:33 — REGNUM  Американский предприниматель Марио Сегале, ставший прототипом главного героя компьютерной игры Super Mario, скончался на 85-м году жизни в штате Вашингтон, сообщает Newsweek.

Сообщается, что Сегале умер в кругу своей семьи 27 октября. Помимо того, что он был успешным бизнесменом в области недвижимости, он также являлся и прототипом главного героя игры Super Mario. Сегале всегда хотел, чтобы его запомнили за его личные достижения, нежели за имя главного героя компьютерных игр.

Как отмечает издание, в 1981 году американское подразделение компании Nintendo арендовало у Сегале складское помещение. В то время разработчик игры также пытался найти имя для одного из главных героев новой игры, которого изначально звали Jumpman (Прыгун).

Однако потом они начали называть этого персонажа Марио, как и арендодателя помещения. Так за компьютерным итальянским сантехником и закрепилось это имя.

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