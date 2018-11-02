СМИ: С липецкой фабрики Порошенко вывезли почти все оборудование

Киев, , 22:55 — REGNUM Кондитерская корпорация Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, вывезла со своей фабрики в Липецке все оборудование для производства кондитерских изделий. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает телеканал «1+1». Соответствующий сюжет был показан в программе «Грошi».

По данным телеканала, с липецкой фабрики корпорации Roshen 17 и 25 января 2018 года были отправлены два груза оборудования для производства и упаковки конфет и других кондитерских изделий. Общая стоимость оборудования оценивается в 10 млрд гривен (23 млрд рублей).

Техника была вывезена на Украину.

Также выяснилось, что это не единственный случай отправки оборудования с фабрики. Оказалось, что в марте 2016 года с фабрики Roshen уже вывозили оборудование. Это были холодильники, теплообменники и насосы. В 2015 году с данной фабрики на Украину были вывезены потоковые линии, заворачивающие машины и линии упаковывания.

Напомним, что президент Порошенко обещал украинским гражданам продать свою фабрику в Липецке, но так и не выполнил этого обещания. Затем Порошенко утверждал, что фабрика и все оборудование на ней было арестовано. Однако вывоз оборудования говорит о том, что это не так.