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В Москве ограничат движение в связи с митингами 4 и 7 ноября

Общество

Движение транспорта будет ограничено в нескольких районах столицы

В Москве ограничат движение в связи с митингами 4 и 7 ноября
Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР
Оцепление

Москва, 2 ноября 2018, 18:58 — REGNUM  Движение транспорта в ряде районов Москвы будет ограничено в связи с проведением митингов и демонстраций 4 и 7 ноября. Об этом сообщили ИА REGNUM в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Так, 4 ноября с 10:30 будет перекрыто движение возле станций метро «Октябрьское Поле» и «Щукинская», на улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского. С 11:00 будет закрыт участок от дома 62/3 на улице Перерва до памятника «Солдату Отечества» на Люблинской улице.

Уточняется, что движение на этих участках будет открываться по мере прохождения колонны.

7 ноября с 13:00 будет перекрыт участок от Страстного бульвара, 2 до пересечения с Петровкой. С 14:00 будет перекрыта Петровка от пересечения со Страстным бульваром до пересечения с Театральным проездом.

В тот же день с 15:45 до 16:00 движение перекроют в Театральном проезде в районе пересечения с Петровкой. С 18:00 будут закрыты для проезда улицы Заморенова, Трехгорный Вал и Красная Пресня. Движение также будет открываться по мере прохождения колонны.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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