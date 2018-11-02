В орловской детской больнице «бастуют» врачи: СКР начал проверку

Орел, , 18:22 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета по Орловской области начало доследственную проверку по факту ситуации в детской областной больнице, где из-за трудового конфликта, по данным СМИ, страдают маленькие пациенты. О начале проверки пресс-служба ведомства сообщила 2 ноября.

«Из сообщений СМИ усматривается, что родители несовершеннолетних пациентов жалуются на несоблюдение графика плановых операций, указывая в качестве причины трудовой конфликт в медицинском учреждении с участием врачей-анестезиологов, которые недовольны оплатой своего труда», — сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

О ситуации в детской областной больнице (НКМЦ им. З. И. Круглой) сегодня, 2 ноября, сообщила «Комсомольская правда — Орел».

"Раньше мы, чтобы успевать оперировать всех нуждающихся в этом пациентов, работали на полторы ставки. А теперь нам перестали оплачивать эти дополнительные 0,5 ставки, ночные смены и КТУ, объясняя это тем, что в больнице нет денег. У нас есть совершенно законное желание получать достойную оплату за свой труд. Поэтому все сотрудники написали заявление, чтобы работать только на ставку. Мы теперь успеваем помогать только экстренным пациентам», — рассказал «КП» один из анестезиологов НКМЦ им. Круглой.

«Сейчас мы ждем очереди на удаление аденоидов. Вчера нам операцию не провели, обещали сегодня», — рассказала изданию мама одного из пациентов.