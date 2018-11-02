В Италии спорят о возможной отмене сроков давности преступлений

Рим, , 18:19 — REGNUM Правительство Италии не отказывается от намерения отменить сроки давности преступлений, эта норма будет введена антикоррупционным декретом, заявил в пятницу, 2 ноября, во время прямой трансляции на своей странице в Facebook вице-премьер Луиджи Ди Майо.

Сейчас эта норма больше всех выгодна «лукавым политикам», которые с ее помощью уходят от наказания за свои преступления, сказал Ди Майо. По всей видимости, подразумевалось, что за время пребывания того или иного политика у власти проходит и срок давности.

Некоторые эксперты выступают против. В частности, по сообщению La Stampa, группа миланских адвокатов обратилась с открытым письмом к министру юстиции Альфонсо Бонафеде. В этом письме сказано, что предложенная реформа не только противоречит Конституции, но и вопреки заявленной цели замедлит, а не ускорит рассмотрение дел, — если не будет срока давности, то у судов не будет основания спешить.

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