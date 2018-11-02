Пятеро экс-сотрудников челябинского детдома попали под уголовную статью

Магнитогорск, Челябинская область, , 18:04 — REGNUM В челябинском Магнитогорске пятеро бывших сотрудников центра помощи детям «Апельсин» попали под уголовную статью. По уголовному делу проходит в том числе и бывший директор учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Также обвиняемыми являются бывшие главный бухгалтер, заместитель директора и два бухгалтера. Уголовное дело было возбуждено по фактам мошенничества и служебного подлога.

Следствие считает, что обвиняемые похитили бюджетные деньги на общую сумму более 9 млн рублей. Преступная деятельность велась в 2007—2017 годах. Якобы обвиняемые граждане заключали фиктивные договоры с разными коммерческими фирмами на поставку спецодежды и постельных принадлежностей и формально трудоустраивали работников.

Также силовики выявили факты необоснованного повышения зарплат. Преступную деятельность вскрыли сотрудники ФСБ. Они же ведут и оперативное сопровождение дела. Расследование движется к концу.