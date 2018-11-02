В Греции арестовали контрабандистов, перевозивших мигрантов на яхте

Афины , , 19:06 — REGNUM Греческие власти арестовали членов преступной группировки, нелегально перевозивших мигрантов из Греции в Италию, 2 ноября передает агентство Associated Press.

В ходе операции в курортном городке Курута полицией были арестованы восемь человек, конфискованы транспортные средства и одно ружье.

Контрабандисты использовали для перевозок яхту. Участники группировки были арестованы перед очередной перевозкой, в ходе которой они намеревались переправить в Италию 119 человек.

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