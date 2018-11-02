Пятница, 2 Ноября 2018 года
19:51:18 МСК

В Греции арестовали контрабандистов, перевозивших мигрантов на яхте

Общество

Арестованы восемь человек, конфискованы транспортные средства и одно ружье

В Греции арестовали контрабандистов, перевозивших мигрантов на яхте
Óglaigh na hÉireann
Мигранты переправляются через море

Афины , 2 ноября 2018, 19:06 — REGNUM  Греческие власти арестовали членов преступной группировки, нелегально перевозивших мигрантов из Греции в Италию, 2 ноября передает агентство Associated Press.

В ходе операции в курортном городке Курута полицией были арестованы восемь человек, конфискованы транспортные средства и одно ружье.

Контрабандисты использовали для перевозок яхту. Участники группировки были арестованы перед очередной перевозкой, в ходе которой они намеревались переправить в Италию 119 человек.

Читайте также: В Албании ликвидирована группировка перевозчиков нелегальных мигрантов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить