Пятница, 2 Ноября 2018 года
19:50:51 МСК

В США стало меньше бездомных ветеранов

Общество

Но они всё еще есть

В США стало меньше бездомных ветеранов
Отто Дикс. Продавец спичек. 1921

Вашингтон, 2 ноября 2018, 19:05 — REGNUM  После увеличения числа бездомных ветеранов за последние десять лет, в США снизилось численность таких людей, сообщает Stars and Stripes со ссылкой на данные департамента жилищного строительства.

В ночь на 24 января текущего года волонтеры по всем США насчитали 37 878 ветеранов, живущих на улице или в приютах — это на 2142 (ли 5,4%) меньше, чем в январе 2017-го. В прошлом году число бездомных ветеранов сократилось в 34 штатах, причем среди женщин-ветеранов бездомность снизилась на 10%: с 3571 человек в 2017 году до 3219 в этом январе.

Более 4000 ветеранов нашли дома в 2017 году с помощью специальной программы, в которой они получают жилищные ваучеры от департамента жилищного строительства.

«Сокращение бездомности среди ветеранов, о котором заявлено сегодня, показывает, что стратегии, которые мы используем, чтобы помочь наиболее уязвимым ветеранам получить стабильное жилье, работают», — говорится в заявлении секретаря департамента по делам ветеранов Роберта Уилки.

Вместе с тем если оба указанных департамента посчитали данное сокращение победой, Кэтрин Моне, главный исполнительный директор некоммерческой Национальной коалиции бездомных ветеранов, утверждает, что национальные лидеры не уделяют достаточного внимания этому вопросу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить