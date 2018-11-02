В Подмосковье могут утвердить новую памятную дату

Красногорск, , 17:04 — REGNUM В Московской области может появиться новая памятная дата: с соответствующим предложением в Московскую областную думу обратились представители совета депутатов городского округа Подольск, сообщает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Речь идёт о возможности внесения поправок в закон «О праздничных днях и памятных датах». Так, подольские депутаты предлагают утвердить в Московской области День памяти подольских курсантов. Таким днём может стать 5 октября, который в самом Подольске уже ежегодно отмечается.

Напомним, во время Великой Отечественной войны в октябре 1941 года подольские курсанты артиллерийского и пехотного военного училища героически обороняли рубежи на Юго-западных подступах к Москве. Основные военные действия разворачивались на Варшавском шоссе, в районе Юхнова, Медыни, Ильинского, Малоярославца и Детчино. В память о событиях 1941 года в России утверждена медаль «75 лет подвига Подольских курсантов».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году у жителей Московской области, кроме государственных праздников, появились другие важные для истории и культуры Подмосковья памятные даты. Теперь в течение года в Подмосковье отмечают День освобождения от фашистских захватчиков (22 января), День памяти новомучеников Подмосковных (17 февраля), День основания московского княжества и День краеведения (17 марта).

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