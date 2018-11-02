Сальвини пожелал перевозчикам мигрантов хорошего плавания

Рим, , 16:57 — REGNUM Вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини пожелал сотрудникам неправительственных организаций — перевозчикам нелегальных мигрантов «хорошего плавания» и напомнил, что порты страны остаются закрытыми для таких мигрантов.

«Корабль неправительственной организации Mare Jonio отправляется в Средиземное море. На борту — сотрудники социальных центров, представители НПО и колумнист газеты Repubblica. Всем хорошей поездки, обнимаю, целую, порты закрыты», — написал Сальвини на свой странице в Twitter в пятницу, 2 ноября.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствие со своим предвыборным обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов.

Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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