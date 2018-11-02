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В Калужской области 258 жителей написали Большой этнографический диктант

Общество

Самому юному участнику акции 14 лет, а самому пожилому – 82 года

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В Калужской области 258 жителей написали Большой этнографический диктант
Иллюстрация: Фото калужского областного молодежного центра
Калужане приняли участие в Большом этнографическом диктанте

Калуга, 2 ноября 2018, 16:56 — REGNUM  В Калужской области 258 жителей приняли участие в Большом этнографическом диктанте. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки, в Калуге акция прошла на двух площадках — в Калужском государственном институте развития образования и в Калужской государственном университете им. К.Э. Циолковского.

Участниками диктанта стали школьники и студенты, педагоги, представители общественных организаций, национально-культурных объединений, органов власти. Самым юным участником 2018 года был 14-летний школьник, а самым пожилым — 82-летний житель Калуги. Вместе с участниками акции диктант написал министр образования и науки области Александр Аникеев.

В течение 45 минут они ответили на 30 вопросов, 20 из которых были едиными для российских регионов, а 10 вопросов касались непосредственно Калужской области. Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте Большого этнографического диктанта 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов — 12 декабря этого года.

Напомним, Большой этнографический диктант состоялся в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Калужской области. По замыслу организаторов, диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения и привлекает внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. В России эта масштабная акция проводится уже третий год при поддержке Фонда президентских грантов.

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