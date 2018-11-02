Мукам выбора посвятили мем из фильма «Форсаж»

Москва, , 17:16 — REGNUM В сети набирает популярность новый мем «Муки выбора». На нём изображен фрагмент из фильма «Форсаж», на котором Брайан О’Коннер перепрыгивает с автомобиля на фуру и обратно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С оригинальным сюжетом фильма смысл мема имеет мало общего. В картине герой догоняет на автомобиле фуру, чтобы освободить члена банда, который прикован к фургону. Брайан на ходу перепрыгивает на фуру, спасает парня, а затем прыгает назад в машину. По версии пользователей, кадр из фильма иллюстрирует сложность принятия решений.

Ранее героем многочисленных мемов стал американский актер Рами Малек. Он негативно отреагировал на просьбу фанатки передать её друзьям видеопривет, но согласился сфотографироваться. После этого пользователи Twitter создали множество мемов на тему того, что Малек боится видеосъемки.

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