Болгария, Греция, Румыния и Сербия подадут совместную заявку на ЧМ 2030

Варна, Болгария, , 17:20 — REGNUM Четыре балканских страны — Болгария, Греция, Румыния и Сербия — намерены подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, 2 ноября передает агентство Associated Press.

Заявление о намерении подать совместную заявку сделали представители балканских стран на региональном саммите в Варне.

Конкурс заявок на проведение ЧМ-2030 официально еще не открыт, однако о намерении участвовать в нем ранее уже заявили Аргентина, Парагвай и Уругвай, которые хотят подать совместную заявку. Также возможна совместная заявка Великобритании и Ирландии.

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