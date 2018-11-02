Скелет в посольстве Ватикана: следователи приблизились к разгадке

Ватикан, , 16:40 — REGNUM По данным следствия, кости, обнаруженные в подвале посольства Ватикана в Риме, вероятно принадлежали девушке в возрасте от 12 до 16 лет, сообщает Tg Com 24 в пятницу, 2 ноября.

Такой вывод подтверждает основную версию следствия, согласно которой останки могли принадлежать либо Эмануэлле Орланди, 15-летней дочери сотрудника одной из ватиканских служб, бесследно исчезнувшей летом 1983 года, либо ее ровеснице, столь же бесследно исчезнувшей в том же году Мирелле Грегори.

Впрочем, у следствия возникла и альтернативная версия, согласно которой (если выводы о возрасте ошибочны) обнаруженные кости могли принадлежать исчезнувшей более полувека назад жене охранника этого здания.

Ранее следователи уже подтвердили, что обнаруженные кости принадлежали женщине. По некоторым данным, найдены останки не одного, а двух тел — один целый скелет и отдельные части другого.

На следующем этапе следователи должны определить, когда умер или умерли те, чьи останки были обнаружены.

Как сообщалось ранее, человеческие кости были обнаружены под полом на полуподвальном этаже здания ватиканской нунциатуры в Риме. Их обнаружили члены ремонтной бригады, которые должны были заменить покрытие.

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