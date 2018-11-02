В Крыму опровергли информацию о невыплате компенсаций пострадавшей в Керчи

Симферополь, , 16:29 — REGNUM Власти Крыма опровергли информацию о том, что отец одной из пострадавших в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже не получил компенсацию. Соответствующее заявление сделала сегодня, заместитель министра труда и социальной защиты Крыма Елена Лось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Калиниченко — отец одной из пострадавших в трагедии в Керчи в интервью журналистам заявил, что у его семьи нет денег на лечение и никакой материальной помощи от властей он не получил. При этом его дочь пережила уже несколько операций и ей ампутировали часть ноги.

Калиниченко также заявил, что администрация города Керчи сказала ему открыть счет в банке, на который будет переведена компенсация, но никакие средства туда не поступали.

Однако министр труда и социальной защиты Крыма Елена Лось заявила, что средства были выделены, просто для их получения существует простая процедура. Лось отметила, что средства изначально лежали на расчетном счете банка РНКБ в Керчи. Сама пострадавшая была переведена в Москву, куда затем и отправился её отец. После этого средства были переведены в московский филиал РНКБ.

«Чтобы папа снял эти деньги, ему достаточно прийти в банк и написать заявление», — пояснила Лось.