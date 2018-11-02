Московский метрополитен анонсировал реформу билетной системы

Москва, , 16:24 — REGNUM Московский метрополитен намерен провести реформу билетной системы, которая предусматривает персонализацию карт «Тройка» и возможность интеграции с билетными системами других регионов. Об этом сообщила 2 ноября пресс-служба столичной подземки.

Отмечается, что с введением новой системы карты «Тройка» можно будет привязать к аккаунту в личном кабинете, где пассажир сможет посмотреть баланс карты, заблокировать её, перенести остаток на счёте на другую карту.

В новой билетной системе также будет заложена возможность оплачивать проезд в транспорте не только Москвы, но и соседних регионов. «Это даст возможность другим городам тоже использовать карту «Тройка» и московскую систему оплаты проезда», — отметили в пресс-службе.

Как ожидается, на разработку самой системы уйдет один год, затем ещё около полутора лет займет её внедрение. В метрополитене рассчитывают, что новая билетная система сможет обрабатывать более 6 млрд транзакций в год.