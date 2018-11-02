Символы единства России — те, которые общие для всех народов

Москва, , 16:18 — REGNUM Жителей России действительно объединяют те исторические события, в которых участвовали все народы нашей страны, считает политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Напомним, инициативный опрос, в ходе которого выяснилось, что главными символами единства для граждан России являются Победа в Великой Отечественной войне и гимн Росси, проводил ВЦИОМ. Среди важных событий граждане РФ назвали возвращение Крыма в состав России, революцию 1917 года, полет Юрия Гагарина, Отечественную войну 1812 года и распад СССР.

«Я думаю, что нас объединяют те исторические события, в которых участвовали народы нашей страны. В первую очередь, это Великая Отечественная война, во время которой все народы Советского Союза объединились, чтобы дать отпор захватчику.

Когда встал вопрос о выживании нас как нации, мы выступили единым фронтом. Потому что нам нужна была «одна победа».

Кроме того, нас объединяет многолетнее совместное проживание на одной территории: несмотря на разность в культуре, религии, менталитете, мы выстраиваем коммуникацию на принципах добрососедства с разными этносами.

Также, по моему мнению, российский народ — это такой суперэтнос, который состоит из большого количества разных и уникальных этносов. И каждый народ стремится сохранить свою уникальность, передать свою историю, обычаи и традиции потомкам. Это тоже нас объединяет.

И государство поддерживает стремление к сохранению уникальности каждого народа, проживающего на территории России. В отличие от различных международных институтов, которые выступают за всеобщую глобализацию и стараются размыть культурные, религиозные, этнические, географические, политические границы между нашими народами.

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