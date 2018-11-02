Врио главы Липецкой области посетил тепличный комбинат «Елецкие овощи»

Липецк, , 16:15 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 1 ноября посетил Елецкий район. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в рамках поездки он посетил тепличный комбинат «Елецкие овощи».

Комбинат начали строить три года назад, в проект вложено 6,2 млрд рублей. Сейчас площадь теплиц пятого поколения составляет 22 гектара. С каждого квадратного метра собирают 27,8 килограмма огурцов. С начала ввода в эксплуатацию первой очереди выращено 22,2 тыс. тонн овощей. На комбинате выращивают самые современные гибриды огурцов, которых нет больше нигде в России.

Идёт строительство третьей и четвертой очередей комбината — это ещё 44 гектара. Объем инвестиций составил 10,5 млрд рублей. С выходом на проектную мощность предприятие будет производить 80 тысяч тонн овощей в год. Пока на комбинате работают 600 человек, но с вводом новых площадей специалистов понадобится вдвое больше.

Игорь Артамонов осмотрел теплицы, встретился с инвесторами, руководителями и работниками предприятия. У последних поинтересовался зарплатами. В среднем здесь получают около 25,5 тыс. рублей.

«Не самая высокая. Такой людей не удержать и не привлечь. Надо повышать», — так высказался врио главы региона о средней зарплате на предприятии, добавив, что в ближайшее время будет анализировать ситуацию с уровнем зарплат в агрокомплексе региона вместе с экспертами.

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