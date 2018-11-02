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Ксению Собчак уличили в плагиате

Общество

В своём Instagram она публиковала тексты других авторов, не указывая их авторство

Ксению Собчак уличили в плагиате
Иллюстрация: Скриншот страницы сайта «Жемчужины мысли»
Текст Анжелики Хоффман, который позаимствовала Собчак для своего Instagram

Москва, 2 ноября 2018, 15:55 — REGNUM  Авторы Telegram-канала «Беспощадный пиарщик» уличили Ксению Собчак в плагиате. В своём Instagram она неоднократно публиковала тексты других авторов, не указывая их имён.

1 ноября Собчак опубликовала в своём профиле пост на тему дружбы, текст которого был написан некой Анжеликой Хоффман и опубликован на сайте «Жемчужины мысли» еще в 2016 году.

https://www.instagram.com/p/BposJTLgQk6/

Текст Анжелики Хоффман, который позаимствовала Собчак для своего Instagram
Иллюстрация: Скриншот страницы сайта «Жемчужины мысли»
Текст Анжелики Хоффман, который позаимствовала Собчак для своего Instagram

Позже авторы Telegram-канала «Беспощадный пиарщик» обнаружили еще несколько позаимствованных текстов в Instagram Собчак, автором которых также является Хоффман. Нашлось в профиле и стихотворение некой Вероники Ткачёвой, которое было опубликовано в 2010 году на сайте «Стихи.ру». Авторство Собчак не указала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в плагиате уличили и главного редактора украинского Vogue Ольгу Сушко. Она использовала чужие тексты во вступительном «слове редактора» и других материалах.

Читайте ранее в этом сюжете: Главреда украинского Vogue уволили из-за плагиата

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