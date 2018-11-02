Выбивать алименты на Украине стало выгодно — постановление правительства

Киев, , 16:07 — REGNUM Частные и государственные исполнители будут получать 10% от суммы задолженности по алиментам, которые им удастся взыскать с должника, сказано в постановлении, опубликованном 31 октября на официальном сайте кабинета министров Украины.

Вознаграждение будет начисляться, если коллекторы взыскали сумму, равную или превышающую годовой размер алиментов. В случае выполнения судебного решения не имущественного характера премия составит около 17 тыс. в рублёвом эквиваленте.

Напомним, на Украине ужесточили ответственность за неуплату алиментов. В случае полугодовой просрочки мужчин лишают права выезжать за границу, управлять автомобилем, использовать оружие или охотиться. Таким образом, они не могут заработать деньги ни в такси, ни в охране, ни за рубежом.

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