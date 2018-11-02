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66% граждан против обретения Новой Каледонией независимости — опрос

Общество

Избиратели объясняют свой выбор тем, что Новая Каледония сильно зависит от Франции в сфере безопасности и экономики

Нумеа, Франция, 2 ноября 2018, 15:24 — REGNUM  Согласно опросу общественного мнения, проведенному за два дня до референдума о независимости Новой Каледонии, заморской территории Франции, избиратели, скорее всего, предпочтут остаться французами, сообщает Europe1.

Опрос зарегистрированных избирателей в Новой Каледонии показывает, что 66% граждан намерены проголосовать «против» независимости острова и только 34% собираются проголосовать «за».

В начале сентября 2018 года было проведено два других исследования, согласно которым 75% и 63% граждан проголосуют «против» обретения Новой Каледонией независимости. Избиратели объясняют свой выбор тем, что Новая Каледония сильно зависит от Франции в сфере безопасности и экономики.

Напомним, референдум о независимости Новой Каледонии состоится 4 ноября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономика Новой Каледонии сильно зависит от результата референдума

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Политическая жизнь Франции
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