На Украине прошли учения ПВО

Киев, , 15:23 — REGNUM В Херсонской области на полигоне «Ягорлык» прошли учения противовоздушной обороны, сообщил 2 ноября официальный сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«В боевых стрельбах с использованием широкого спектра зенитно-ракетных комплексов (ЗКР С-300 различных модификаций, «Бук», «Тор», «Оса-АКМ» и других) участвовали подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск и зенитно-ракетные войска воздушных сил ВСУ. Также были проведены контрольные испытания зенитно-ракетных комплексов, которые прошли глубокую модернизацию на отечественных предприятиях», — сказано в сообщении.

По словам главы СНБО Александра Турчинова, целью учений было определить направления модернизации украинской системы ПВО и требования к новым вооружениям, разрабатываемым на Украине.

После завершения стрельб Турчинов провёл совещание с военным руководством страны, а также конструкторами оборонных предприятий.

Напомним, ранее Украина, в связи со стрельбами, объявила о закрытии пространства над северо-западной частью акватории Чёрного моря, в непосредственной близости от российского Крыма.

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