Всем миром: в кубанской станице после наводнения восстанавливают школу

Апшеронский район, Краснодарский край, , 15:14 — REGNUM Наводнение в Краснодарском крае, вызванное ливнями 24−25 октября, серьезно повредило здания школы и детского сада в станице Кабардинской Апшеронского района. Здания сегодня, 2 ноября, осмотрел глава региона Вениамин Кондратьев, сообщила пресс-служба администрации края. Губернатор поручил восстановить школу и детский сад в ближайшее время

Работы в школе №23 и в детском саду, поврежденных в результате наводнения, сейчас ведутся круглосуточно: помимо сотрудников МЧС к работе привлечены волонтеры, студенты техникума, казаки. Сейчас начался капремонт первого этажа, залита бетонная стяжка. На просушке помещений используют тепловые пушки. Параллельно закупают оборудование, мебель, учебники. Глава региона подчеркнул: основные работы в школе и детском саду должны быть завершены в ближайшее время, дети должны как можно скорее приступить к занятиям после каникул.

«Станица возвращается к нормальной жизни. Это заслуга и самих жителей, и соседей из Кущевского, Крымского районов, Горячего Глюча, многочисленных волонтеров. Помощь пришла реальными делами», — отметил Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения 24−25 октября в Туапсинском, Апшеронской районах Кубани, а также в Сочи пострадали десятки населенных пунктов. Погибли шесть человек. Подтоплено более 2,5 тыс. жилых домов, повреждены объекты социальной и коммунальной инфраструктуры, размыты дороги, было нарушено движение автомобильного и железнодорожного транспорта. В течение последней недели в регионе активно устраняют последствия стихии.