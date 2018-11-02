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Архангельский губернатор о подрывнике: «Парень был хороший, почти отличник»

Общество

Игорь Орлов заявил о необходимости качественного изменения существующих подходов работы с молодежью

Архангельск, 2 ноября 2018, 15:07 — REGNUM  Губернатор Архангельской области заявил о необходимости менять подходы в работе с молодежью. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Открывая заседание антитеррористической комиссии, губернатор подчеркнул: события последних дней показывают, насколько важную роль в обеспечении безопасности подрастающего поколения играют не столько технические средства, сколько профессиональная организация работы с молодёжью. О необходимости качественного изменения существующих подходов свидетельствуют события в Керчи и трагедия с архангельским подростком.

«Предварительные данные говорят о том, что парень был хороший, почти отличник. Что его привело к потере миропонимания, и в результате — к трагедии? Этой работой необходимо заняться», — сказал Игорь Орлов.

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Губернатор поручил министерству образования и науки Архангельской области провести анализ проводимой воспитательной работы. В первую очередь — в учреждениях среднего специального образования.

«Нам надо понимать, что за люди осуществляют эту деятельностью, какие организации присутствуют в учебных заведениях, какую воспитательную миссию они выполняют», — отметил Игорь Орлов.

Напомним, 31 октября в здании ФСБ в Архангельске сработало самодельное взрывное устройство. 17-летний подросток, пронесший бомбу в здание, скончался на месте от полученных травм. Трое сотрудников ведомства получили ранения различной степени тяжести. Накануне их транспортировали на лечение в Москву.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Терроризм» и «Незаконное ношение оружия». Ведется следствие.

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Теракт в здании ФСБ в Архангельске
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