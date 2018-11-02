Тамбовские НКО получили президентские гранты на 30 млн рублей

Тамбов, , 14:57 — REGNUM По итогам второго в этом году конкурса на предоставление грантов президента России в число победителей вошли 15 тамбовских проектов по развитию гражданского общества. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении пресс-службы и информации.

Общая сумма поддержки 15 проектов превысила 20 млн рублей. Напомним, в конкурсе, который состоялся в первой половине года, призерами стали восемь тамбовских НКО, а общая сумма поддержки составила около 9 млн рублей.

Отметим, что Союзу музыкальных деятелей удалось победить в обоих конкурсах этого года. Их первый грант составил около 500 тыс. рублей, а второй больше 800 тыс. рублей.

Самый большой грант — почти 3 млн рублей — получило тамбовское региональное отделение «Поисковое движение России». Проект «На рубежах нашей памяти» стал логическим продолжением работы движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества и представляет собой традиционные и инновационные мероприятия, как в области сохранения памяти о защитниках нашей страны, так и в области воспитательного воздействия на молодёжь.

Почти такую же сумму получил проект Студенческого молодёжного сообщества. Некоммерческая организация планирует потратить грант на создание регионального союза волонтёров «Выбор» и развивать в области добровольческое движение. По мнению руководителей проекта, отсутствие региональной системы волонтёрского движения не позволяет в полной мере использовать добровольческие ресурсы.

Грант на сумму больше 2 млн рублей получило тамбовское общество любителей краеведения. Их проект направлен на сохранение исторической памяти об утраченных пластах и забытых смыслах русской культуры.

Минимальная грантовая сумма среди тамбовских проектов-победителей — 400 тыс. рублей: поддержку получит хуторское казачье общество «Кирсановское». Средства будут направлены «на расширение кругозора молодёжи в сфере казачества». В рамках проекта планируется проведение лекций, конкурсов, фестиваля казачьей песни, ежеквартальных открытых военно-спортивных соревнований «Казачья удаль».

Таким образом, за два конкурса этого года 22 некоммерческие организации получили гранты на общую сумму около 30 млн рублей. А в прошлом году 16 НКО оказана поддержка на сумму более 25 млн рублей.

Отметим, на второй конкурс 2018 года было представлено 9 843 проекта из 85 регионов страны. Всего в перечень победителей вошло больше двух тысяч некоммерческих неправительственных организаций. Между ними будет распределено почти 4,7 млрд рублей.

По итогам двух конкурсов этого года поддержку получат 3 573 проекта на общую сумму 7,8 млрд рублей. Такое количество победителей и общая сумма грантов являются рекордными за всю историю грантовой поддержки некоммерческих организаций. По оценкам Фонда президентских грантов, качество проектов заметно улучшилось, увеличился общий объем запрашиваемых средств. Стоит также добавить, что за последние три года количество поддержанных региональных проектов выросло в четыре раза.