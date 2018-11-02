Пятница, 2 Ноября 2018 года
16:33:00 МСК

В Польше предложили иностранным студентам самим «заработать на подарки»

Общество

Молодые люди помогут предприятиям преодолеть предпраздничный ажиотаж

Варшава, 2 ноября 2018, 14:39 — REGNUM  Некоторые польские предприятия предложили студентам из Белоруссии, Украины и Молдавии поработать перед Рождеством в рамках программы «Заработай на подарки», сообщило 2 ноября «Польское радио».

Акцию поддержали многие польские предприятия. Они предложили временные вакансии, связанные с упаковкой товаров, сборкой посылок в логистических центрах и т.п. Студентам обещают бесплатное жильё и зарплату из расчёта 12,5 злотых в час (216 рублей).

Напомним, посол Украины в Польше Андрей Дещица пожаловался, что из Польши на родину планирую возвращаться всего 10% украинских студентов.

Читайте также: Посол Украины: украинские студенты не хотят возвращаться из Польши

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить