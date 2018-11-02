В Польше предложили иностранным студентам самим «заработать на подарки»

Варшава, , 14:39 — REGNUM Некоторые польские предприятия предложили студентам из Белоруссии, Украины и Молдавии поработать перед Рождеством в рамках программы «Заработай на подарки», сообщило 2 ноября «Польское радио».

Акцию поддержали многие польские предприятия. Они предложили временные вакансии, связанные с упаковкой товаров, сборкой посылок в логистических центрах и т.п. Студентам обещают бесплатное жильё и зарплату из расчёта 12,5 злотых в час (216 рублей).

Напомним, посол Украины в Польше Андрей Дещица пожаловался, что из Польши на родину планирую возвращаться всего 10% украинских студентов.

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