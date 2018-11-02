Google может избежать штрафа от Роскомнадзора

Москва, , 14:32 — REGNUM У компании Google может появиться шанс не платить штраф за невыполнение в установленный срок требования о подключении к Федеральной государственной информационной системе. Об этом завил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

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По его словам, которые приводит Интерфакс, если поисковик подключится к ФГИС до 26 ноября, то Роскомнадзор, возможно, пересмотрит своё решение о взыскании штрафа.

«Будем говорить, что такой шанс есть», — заявил Субботин.

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Как сообщало ИА REGNUM, интернет-поисковику Google за невыполнение требования об исключении из поисковой выдачи заблокированных на территории России ресурсов грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

Отмечается, что поисковик должен был в течение 30 дней подключиться к федеральной государственной информационной системе, которая содержит перечень запрещённых сайтов, а затем начать фильтровать результаты поиска. Однако Роскомнадзор в ходе мониторинга зафиксировал факт неисполнения компанией Google этой обязанности.

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