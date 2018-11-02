Небоскреб в Сан-Франциско превратили в «башню Саурона»

Сан-Франциско, США, , 14:21 — REGNUM Владелец огромного дисплея, расположенного на верхушке небоскрёба Salesforce в Сан-Франциско услышал фанатов вселенной Джона Толкина и в ночь с 31 октября на 1 ноября 2018 года разместил на нём «Око Саурона». Фотографии здания опубликовали многие пользователи соцсетей.

https://twitter.com/AudSec/status/1057814537557106688

Эти дисплеи были установлены там в мае 2018 года для реализации проекта художника Джима Кэмпбелла. Таким образом, здание Salesforce на одну ночь превратилось в башню Барад-дур, а Сан-Франциско — в Мордор.

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Напомним, о том, что петицию с просьбой разместить на верхушке небоскреба «Око Саурона» фанаты «Властелина колец» опубликовали на портале Change.org стало известно 29 октября 2018 года. В итоге её подписали более 11 тыс. человек.

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