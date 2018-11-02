Польша теряет популярность у трудовых мигрантов — нацбанк Украины

Киев, , 14:18 — REGNUM Национальный банк Украины спрогнозировал снижение числа украинских трудовых мигрантов, сказано в отчёте ведомства, опубликованном 1 ноября на его официальном сайте.

По мнению экспертов банка, темпы экономического роста Польши замедлятся сначала до 3,5%, а затем до 2,8%, что негативно скажется на трудоустройстве граждан Украины работать в этой стране.

Тем не менее, трудовая миграция с Украины скорее всего будет нарастать, признают авторы отчёта, просто украинские мигранты переберутся в другие страны:

«Со второй половины 2017 года возросло количество запросов поисковой системы Google на поиск работы в Чехии. Кроме того, в нескольких европейских странах объявлены планы по упрощению процедур для трудоустройства иностранных граждан», — рассказали в национальном банке Украины.

Напомним, польские работодатели опасаются решения Германии открыть украинским мигрантам свой рынок труда. В этом случае Польшу покинет до 59% украинских работников.

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