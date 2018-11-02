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Деловая игра в пенсию: Ставропольским студентам представили сервисы ПФР

Общество

Студентов научили пользоваться пенсионным калькулятором и избегать зарплат в конверте

Ставрополь, 2 ноября 2018, 14:00 — REGNUM  Деловая игра «Электронные государственные услуги Пенсионного фонда России» прошла в Ставропольском государственном аграрном университете при участии сотрудников отделения ПФР по Ставропольскому краю, сообщает 2 ноября пресс-служба вуза.

Организатором мероприятия выступила кафедра «Финансы, кредит и страховое дело». Выступая с приветственным словом, декан учетно-финансового факультета, профессор Елена Костюкова отметила, что повышение финансовой грамотности населения — актуальная задача, стоящая на повестке дня у органов государственной власти.

В свою очередь, руководитель пресс-службы отделения ПФР по Ставропольскому краю Дина Прокопова представила студентам онлайн-сервисы, которые позволяют обратиться к услугам фонда с минимальными затратами времени, например, воспользоваться пенсионным калькулятором или сформировать платежный документ.

В ходе деловой игры были смоделированы различные жизненные ситуации, которые позволили студентам соориентироваться в вопросах управления средствами пенсионных накоплений. Также представители ПФР провели обсуждение различных вопросов, например, о выборе работодателя при трудоустройстве и последствиях получения зарплаты в конверте.

Отмечается, что игра прошла в теплой дружеской атмосфере и вызвала большой интерес у студентов.

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