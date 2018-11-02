Для сохранения популяции семги в Заполярье создадут нацпарк «Терский берег»

Мурманск, , 13:57 — REGNUM В Мурманской области появится национальный парк, который будет называться «Терский берег». К его созданию уже приступили, сформирована рабочая группа, передаёт телекомпания ТВ-21.

В первую очередь национальный парк призван защитить некогда богатейшую реку Заполярья, в которой до недавнего времени обитала самая крупная в Европе популяция семги — Варзугу. В настоящее время из-за браконьерства семужье стадо стремительно сокращается, по некоторым оценкам численность рыбы снизилась в 10 раз. Эксперты уже давно бьют тревогу.

Кроме того, появление нацпарка поможет урегулировать туристический поток.

Ранее идею создания национального парка практически единогласно поддержали жители сёл Терского берега. Планируется, что они примут участие и в дальнейших консультациях.