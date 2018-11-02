В Свердловской области этнографический диктант написали 2,5 тыс. человек

Екатеринбург, , 13:54 — REGNUM В Свердловской области большой этнографический диктант объединил 2,5 тыс. человек. Люди разных возрастов, национальностей и религий писали диктант на 37 площадках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте информполитики.

В сравнении с 2017 годом количество площадок удвоилось. Основным местом написания диктанта стал мультимедийный парк «Россия — моя история». Там диктант написали различные депутаты, члены Общественной палаты Свердловской области, движения «Волонтёры Победы» и «Молодой гвардии Единой России».

«В этом году, многие говорят, что вопросы сложнее, чем в прошлом. Но на мой взгляд, вполне решаемые. Принять участие в акции могли все: от школьников до людей старшего поколения. Помимо того, что участие в «Большом этнографическом диктанте» — это интересно, это также и возможность проверить себя, проверить, что мы знаем не только об истории России, но и о тех народах, которые ее населяют. Это шанс узнать что-то новое, попытаться расширить свой кругозор и эрудицию. Это акция, воодушевляющая людей изучить историю народов, которые населяют Россию. Не только историю, но и современное их состояние», — говорит заместитель директора парка «Россия — моя история» Дмитрий Калинин.

Диктант состоял из 30 вопросов: 20 общих и 10 региональных. На его написание участникам дали 45 минут. Несмотря на то, что заранее узнать вопросы и ответы было невозможно, сотрудники Свердловской областной межнациональной библиотеки готовить своих читателей к «Этнодиктанту» решили заранее: в учреждении работали специальные книжные экспозиции «Единый народ — единая история» и «Отражение души народа». Кроме этого в библиотеке проходили консультации по подготовке к диктанту и даже состоялась викторина. А в день проведения международной просветительской акции почетным гостем библиотеки, а также участником «Этнодиктанта» стал Алексей Слепухин — этнограф, профессиональный путешественник, действительный член Русского Географического Общества.

«Мир чрезвычайно быстро меняется и важно разбираться в этом. Этнографический диктант — новая штука и, хотя пишут все возрасты, конечно, он рассчитан на новое поколение людей, которое попытается осмыслить эту географическую дисциплину, попробовать свои силы, понять, о чем пойдет речь. Но в любом случае, как бы участник этнографический диктант не написал, моя точка зрения такая: даже если не получится, география, этнография позволит вам открыть для себя массу любопытных вещей. Вы даже не догадываетесь об этом», — обратился Алексей Слепухин к участникам акции.

Еще одной площадкой «Этнодиктанта» стал Дом народов Урала, где собрались активисты национальных организаций региона и студенты. Многие из участников акции писали диктант уже не в первый раз и, по их словам, вопросы были достаточно сложными. Отметим, Дом народов Урала — та площадка, на которой можно лично познакомиться с культурой, традициями и обычаями разных народов: здесь регулярно проходят национальные мероприятия, а также работают бесплатные курсы изучения языков и творческие занятия.

Для тех, кто по каким-либо причинам не смог проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта было организовано онлайн-тестирование.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте http://miretno.ru/ 10 ноября, индивидуальные результаты будут опубликованы 12 декабря.

В России акция «Большой этнографический диктант» проводится уже в третий раз. В прошлом году диктант стал международным мероприятием — к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдавия и другие.

«Этнодиктант», который проводится по инициативе Федерального агентства по делам национальностей, призван оценить уровень этнографической грамотности жителей, их знания о народах, проживающих в России, и привлечь внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.