Константинополь уверен, что отменил на Украине Московский патриархат

Стамбул, Турция, , 13:51 — REGNUM Московского патриархата на территории Украины не существует, заявил представитель Константинопольского патриархата архиепископ Тельмисский Иов 2 ноября в интервью BBC-Украина.

Священник считает, что синод Константинопольского патриархата своим решением от 11 октября 2018 года отменил акт 1686 года, которым Киевская митрополия подчинялась Московскому патриархату:

«С канонической точки зрения это означает, что сегодня на Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь на Украине де-факто, согласно этому решению синода, есть архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии православной церкви на Украине», — заявил Иов журналистам.

Священник подчеркнул, что для Константинополя не существует разницы между канонической украинской православной церковью и представителями раскольничьих организаций:

«Все иерархи Украинских церквей, не важно, к канонической церкви они принадлежали ранее, или к неканонической, сейчас, в глазах Константинополя имеют одинаковый статус — иерархов Вселенского престола».

Иов не видит ничего страшного в том, что действия Константинополя могут спровоцировать масштабный религиозный конфликт на Украине:

«Кровопролитие продолжается на Украине, в Донбассе уже четыре года… Что ещё хуже может произойти?», — задаётся вопросом священник.

Напомним, после решения синода Константинопольского патриархата об «отмене» подчинения Украинской православной церкви Московскому патриархату, представители украинских раскольничьих организаций намерены провести объединительный собор и создать новую православную церковь, которой патриарх Варфоломей предоставит томос об автокефалии.

Отметим, представители раскольников открыто заявляют, что иерархов канонической УПЦ на собор не пустят, поскольку они могут сорвать мероприятие, заявив о нежелании получать автокефалию.

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